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Кварцвиниловая плитка, виниловый ламинат

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Виниловый SPC ламинат Montblanc Альба Виниловый SPC ламинат Montblanc Альба
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Альба
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Альба
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Альба
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Баррэ
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Баррэ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Баррэ
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Баррэ
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Бирон
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бирон
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бирон
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бирон
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Бофорт Виниловый SPC ламинат Montblanc Бофорт
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бофорт
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бофорт
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бофорт
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Будо
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Будо
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Будо
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Будо
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Бузет Виниловый SPC ламинат Montblanc Бузет
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бузет
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бузет
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Бузет
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Дабо
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Дабо
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Дабо
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Дабо
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Динан Виниловый SPC ламинат Montblanc Динан
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Динан
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Динан
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Динан
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Крозан
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Крозан
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Крозан
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Крозан
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Лаварден Виниловый SPC ламинат Montblanc Лаварден
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Лаварден
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2310 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Лаварден
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Лаварден
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Лормон
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Лормон
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Лормон
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Лормон
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Мерле
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Мерле
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2190 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Мерле
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Мерле
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Миглос
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Миглос
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2310 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Миглос
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Миглос
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Муроль Виниловый SPC ламинат Montblanc Муроль
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Муроль
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2189 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Муроль
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Муроль
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Рейнель
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Рейнель
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2189 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Рейнель
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Рейнель
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Рокан
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Рокан
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2310 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Рокан
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Рокан
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Турэн
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Турэн
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2310 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Турэн
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Турэн
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Шапель
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шапель
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2189 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шапель
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шапель
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Шеверни
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шеверни
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2189 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шеверни
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шеверни
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Виниловый SPC ламинат Montblanc Шинон Виниловый SPC ламинат Montblanc Шинон
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шинон
Виниловый SPC ламинат Montblanc Конструкция винилового отделочного материала состоит из...
2310 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шинон
В наличии
Виниловый SPC ламинат Montblanc Шинон
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Виниловый SPC ламинат Alpine Floor INTENSE НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС ECO 9-1 Виниловый SPC ламинат Alpine Floor INTENSE НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС ECO 9-1
В наличии
Предзаказ
Виниловый SPC ламинат Alpine Floor INTENSE НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС ECO 9-1
SPC Ламинат Alpine Floor НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС ECO 9 - это...
3799 руб/м2 2600 руб/м2
Виниловый SPC ламинат Alpine Floor INTENSE НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС ECO 9-1
В наличии
Виниловый SPC ламинат Alpine Floor INTENSE НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС ECO 9-1
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Купить кварцвиниловую плитку и SPC ламинат в магазине «Космопол»

Кварцвиниловая плитка и SPC ламинат очень схожи по составу и структуре, за исключением некоторых различий. Кварцвинил состоит из ПВХ и связующего вещества – кварца, он более гибок и может укладываться без подложки, а SPC ламинат состоит из кальциевого полимерного композита, который имитирует структуру камня и является больше аналогом керамогранита, но структура у обоих очень прочная и никак не реагирует на воду. Защиту обеспечивает верхний слой из полиуретана, поверхность которого сложно повредить. Покрытие используют для любых помещений, включая влажные (ванная, санузел, балкон), либо в коммерческих помещениях любой проходимости: торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, офисные помещения, а так же детские образовательные учреждения и больницы, так как этот материал 100% экологичен и безопасен. 

Преимущества:

  • 100% влагоустойчивый;
  • высокая прочность (женские каблуки и ножки мебели такому материалу не страшны);
  • экологическая безопасность, подтвержденная европейскими сертификатами;
  • многообразие декоров и расцветок;
  • легкость монтажа, в том числе без порогов; 
  • возможность укладки поверх водяного или электрического теплого пола;
  • стабилен при резких перепадах температуры и влажности;
  • срок службы не менее 15-20 лет.

Кварцвинил укладывается замковым способом или на клей, на любое ровное основание. 

Доступны варианты расцветок, имитирующих текстуру камня или дерева. 

Предлагаем выбрать и купить кварцвиниловую плитку в СПб в нашем шоуруме на севере города. Приезжайте в магазин напольных покрытий Космопол, это даст вам наглядное представление об этом материале и опытные менедженры смогут подобрать именно то покрытие, которое вам нужно. 

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