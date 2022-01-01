Кварцвиниловая плитка, виниловый ламинат

Купить кварцвиниловую плитку и SPC ламинат в магазине «Космопол»

Кварцвиниловая плитка и SPC ламинат очень схожи по составу и структуре, за исключением некоторых различий. Кварцвинил состоит из ПВХ и связующего вещества – кварца, он более гибок и может укладываться без подложки, а SPC ламинат состоит из кальциевого полимерного композита, который имитирует структуру камня и является больше аналогом керамогранита, но структура у обоих очень прочная и никак не реагирует на воду. Защиту обеспечивает верхний слой из полиуретана, поверхность которого сложно повредить. Покрытие используют для любых помещений, включая влажные (ванная, санузел, балкон), либо в коммерческих помещениях любой проходимости: торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, офисные помещения, а так же детские образовательные учреждения и больницы, так как этот материал 100% экологичен и безопасен.

Преимущества:

100% влагоустойчивый;

высокая прочность (женские каблуки и ножки мебели такому материалу не страшны);

экологическая безопасность, подтвержденная европейскими сертификатами;

многообразие декоров и расцветок;

легкость монтажа, в том числе без порогов;

возможность укладки поверх водяного или электрического теплого пола;

стабилен при резких перепадах температуры и влажности;

срок службы не менее 15-20 лет.

Кварцвинил укладывается замковым способом или на клей, на любое ровное основание.

Доступны варианты расцветок, имитирующих текстуру камня или дерева.

Предлагаем выбрать и купить кварцвиниловую плитку в СПб в нашем шоуруме на севере города. Приезжайте в магазин напольных покрытий Космопол, это даст вам наглядное представление об этом материале и опытные менедженры смогут подобрать именно то покрытие, которое вам нужно.